ДТП на Львівщині: двоє дітей досі перебувають в реанімації [ Редактировать ]
Досі в реанімації. Двоє дітей, які потрапили в автотрощу в Рудках на Львівщині у тяжкому стані. У тій ДТП, нагадаю, загинули водій ваговоза і двоє перехожих. Очевидці розповідають - вантажівка мчала середмістям на великій швидкості. Чому так сталося? І які прогнози лікарів щодо постраждалих дівчат, Христина Гашенко розкаже.
Третє вересня. Місто Рудки, неподалік Львова. На відео з камер спостереження видно вантажівку, яка рухається центром міста. На перехрестя виїжджає мікроавтобус. Водій ваговоза намагається уникнути зіткнення. Авто заносить на тротуар, далі - в електроопору та відкидає в магазини.
Тоді на місці аварії загинули водій вантажівки і двоє перехожих. Двох дівчат доправили в реанімацію дитячої лікарні Львова. Обидві досі в тяжкому стані.
Федір Осим, заступник головного лікаря з хірургічної роботи дитячої клінічної лікарні Львова:
Важкі травми, відкрита черепно-мозгова травма, обширена травма в поперековій ділянці, шок, множинні переломи кісток тазу.
10-тирічній Тетяні довелося ампутувати ногу. Дівчинка в комі.
Оксана Качмар, мама Тетяни:
Вона не приходить до тями до свідомості, навіть не знаю як ми справимося з тим, як їй пояснити, що у неї немає ножки.
Того дня Тетяна з татом поверталися додому з музичної школи. Від удару вантажівки її намагався врятувати батько - прикрив собою. І не вижив.
Оксана Качмар, мама Тетяни:
Володя закрив її, а сам. Пострадав так, що я не бачила його, мені не дозволили подивитися на нього. На дитину обвалилася стіна.
Вантажівка зносила все на своєму шляху, розповідає Марія. Вона працює в магазині на цій вулиці.
Марія Заяць, продавчиня:
Мене заломало всю в середину, то нічого не було, то всьо поломане, бачите на ходу варили, щоб можна було двері закрити. Бачите ні сьокла, нічого.
Очевидці аварії кажуть - у вантажівки відмовили гальма. Заповнену щебнем машину водій міг зупинити вище дорогою, під пагорбом. Утім, завадив йому мікроавтобус.
Роман, житель міста Рудки:
Казали в нього гальма відказали ще перед містом, він сигналив, кажуть пробував з кабіни випригувати щось, швидкість була шалена, його на перехресті бус підрізав.
У поліції причин автотрощі наразі не називають.
Хрип Світлана Добровольська, прес-секретар ГУНП у Львівській області:
На даний час призначено автотранспортну, трасологічну експертизу та автотехнічну. Будуть встановлювати, чи був технічно справний транспортний засіб.
Розбита вщент вантажівка досі залишається на місці аварії.
Марія, жителька Рудок:
Хоть би щось зробили, хоч би хтось приїхав, зацікавлений то всьо поприбирати.
У поліції запевнили - до Служби автомобільних доріг області надіслали листа, аби вантажівку можна було прибрати з дороги. Мама ж 10-річної Тетяни просить про фінансову допомогу. На дівчинку чекає ще кілька операцій і довготривала реабілітація.
Оксана Качмар, мама потерпілої:
Я прошу добрих людей, які не байдужі, в кого є можливість нам допомогти. І навіть прошу всіх інших людей, щоб багато молилися за мою Танічку, чому на стільки строге і велике випробовування.
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Двоє дітей, які потрапили в автотрощу у Рудках на Львівщині, - досі у тяжкому стані в реанімації. Водій ваговоза і двоє перехожих, я нагадаю, загинули на місці. Очевидці ДТП розповідають - вантажівка мчала центром міста на великій швидкості.
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