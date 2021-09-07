Досі в реанімації. Двоє дітей, які потрапили в автотрощу в Рудках на Львівщині у тяжкому стані. У тій ДТП, нагадаю, загинули водій ваговоза і двоє перехожих. Очевидці розповідають - вантажівка мчала середмістям на великій швидкості. Чому так сталося? І які прогнози лікарів щодо постраждалих дівчат, Христина Гашенко розкаже.

Третє вересня. Місто Рудки, неподалік Львова. На відео з камер спостереження видно вантажівку, яка рухається центром міста. На перехрестя виїжджає мікроавтобус. Водій ваговоза намагається уникнути зіткнення. Авто заносить на тротуар, далі - в електроопору та відкидає в магазини.

Тоді на місці аварії загинули водій вантажівки і двоє перехожих. Двох дівчат доправили в реанімацію дитячої лікарні Львова. Обидві досі в тяжкому стані.

Федір Осим, заступник головного лікаря з хірургічної роботи дитячої клінічної лікарні Львова:

Важкі травми, відкрита черепно-мозгова травма, обширена травма в поперековій ділянці, шок, множинні переломи кісток тазу.

10-тирічній Тетяні довелося ампутувати ногу. Дівчинка в комі.

Оксана Качмар, мама Тетяни:

Вона не приходить до тями до свідомості, навіть не знаю як ми справимося з тим, як їй пояснити, що у неї немає ножки.

Того дня Тетяна з татом поверталися додому з музичної школи. Від удару вантажівки її намагався врятувати батько - прикрив собою. І не вижив.

Оксана Качмар, мама Тетяни:

Володя закрив її, а сам. Пострадав так, що я не бачила його, мені не дозволили подивитися на нього. На дитину обвалилася стіна.

Вантажівка зносила все на своєму шляху, розповідає Марія. Вона працює в магазині на цій вулиці.

Марія Заяць, продавчиня:

Мене заломало всю в середину, то нічого не було, то всьо поломане, бачите на ходу варили, щоб можна було двері закрити. Бачите ні сьокла, нічого.

Очевидці аварії кажуть - у вантажівки відмовили гальма. Заповнену щебнем машину водій міг зупинити вище дорогою, під пагорбом. Утім, завадив йому мікроавтобус.

Роман, житель міста Рудки:

Казали в нього гальма відказали ще перед містом, він сигналив, кажуть пробував з кабіни випригувати щось, швидкість була шалена, його на перехресті бус підрізав.

У поліції причин автотрощі наразі не називають.

Хрип Світлана Добровольська, прес-секретар ГУНП у Львівській області:

На даний час призначено автотранспортну, трасологічну експертизу та автотехнічну. Будуть встановлювати, чи був технічно справний транспортний засіб.

Розбита вщент вантажівка досі залишається на місці аварії.

Марія, жителька Рудок:

Хоть би щось зробили, хоч би хтось приїхав, зацікавлений то всьо поприбирати.

У поліції запевнили - до Служби автомобільних доріг області надіслали листа, аби вантажівку можна було прибрати з дороги. Мама ж 10-річної Тетяни просить про фінансову допомогу. На дівчинку чекає ще кілька операцій і довготривала реабілітація.

Оксана Качмар, мама потерпілої: