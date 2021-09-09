Президент США Джо Байден готовится рассказать о стратегии борьбы с коронавирусом в США. Выступление планируется на четверг, 9 сентября.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, стратегия состоит из шести шагов. Она коснется тестирований, требований к вакцинам и безопасности в школе на фоне распространения штамма "Дельта" в США.

Выступление Байдена о борьбе с коронавирусом ожидается в четверг, 9 сентября.

"Он расскажет о следующем этапе борьбы с вирусом. О том, как это выглядит, включая меры по работе с государственным и частным секторами, опираясь на шаги, о которых мы уже объявили и шаги, которые мы предприняли за последние несколько месяцев. Они требуют больше вакцинаций, усиления важных мер тестирования и многое другое, чтобы дети могли безопаснее ходить в школу", - сказала Псаки.

Ранее Байден назначил нового куратора США по Украине.