Согласование союзных программ: в СНБО прокомментировали договоренности России и Беларуси [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина осознает угрозы договоренностей президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, однако пока "все под контролем". Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Глава СНБО отметил, что "братание" Беларуси и России длится уже не первый год, а Лукашенко "начинает новый период единения с Россией".
Мы понимаем, что Путин имеет желание захватить себе Беларусь, но понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях.
Секретарь СНБО подчеркнул, что данное "братание" не является новым вызовом для Украины.
Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня как только президент назначил меня на должность.
Он подчеркнул, что сейчас "все под контролем".
Ранее сообщалось, что Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину.
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