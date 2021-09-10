Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина осознает угрозы договоренностей президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, однако пока "все под контролем". Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Глава СНБО отметил, что "братание" Беларуси и России длится уже не первый год, а Лукашенко "начинает новый период единения с Россией".

Мы понимаем, что Путин имеет желание захватить себе Беларусь, но понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях.

Секретарь СНБО подчеркнул, что данное "братание" не является новым вызовом для Украины.

Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня как только президент назначил меня на должность.

Он подчеркнул, что сейчас "все под контролем".

Ранее сообщалось, что Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину.

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