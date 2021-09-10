В Чернигове произошел пожар в Лицее железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о пожаре в одной из комнат в 01:55 ночи. На место происшествия прибыли 6 пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано в течение короткого времени.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы 49 человек, которых пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен. В настоящее время причину пожара устанавливают правоохранители.

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Фото: ГСЧС

Кроме того, в бизнес-центре "Колизей", который находится в Дарницком районе столицы, произошел пожар, вследствие которого ребенок оказался в заблокированном лифте. Огонь распространился на кровлю здания, площадью около 100 квадратных метров.

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