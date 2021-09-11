Армия обороны Израиля атаковала объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС, которые находятся на территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Такое решение командование вооруженных сил приняло в связи с выпущенной по территории Израиля ракетой, которая вылетела именно с Газы.

Отмечается, что ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы. Известно, что потенциально опасная ракета, которая могла упасть на территории одного из израильских городов, была перехвачена противоракетной системой "Железный купол".

Читайте также, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по боевикам из террористической организации ХАМАС, которые действуют в секторе Газа. За все время спецоперации террористы потеряли 200 человек личного состава, а также более 100 километров своих подземных коммуникаций.

Кроме того, израильские военные нанесли удар по подводной лодке палестинского движения ХАМАС возле берегов сектора Газа. Удалось ли уничтожить палестинскую субмарину, не сообщается. ХАМАС атаку на свой военный флот не комментировал.

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