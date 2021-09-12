Зараз на Україну насувається наступна хвиля захворюваності коронавірусом, таким чином, збільшується кількість нових хворих, але Київ вже готовий до боротьби з інфекцією. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" розказав київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в столиці вже є в наявності ліжко-місця для прийняття хворих. При цьому у Києві продовжує зростати кількість хворих. Також мер назвав кількість вакцинованих киян.

Вже в місті Києві підготовлено 4100 ліжок, якщо потрібно буде, ми можемо додатково надати 5500 тисяч ліжок. Всі ліжка обладнані киснем. В Києві найбільше скупчення людей в одному мегаполісі і з цим пов'язана кількість випадків захворювання. Тим не менш, ми показуємо кращі цифри по вакцинації, загально вакциновано більше 1,5 мільйона людей, а двома вакцинами імунізовано більше 750 тисяч людей.

"Зараз всі говорять і не хочуть, щоб ми повертались до жорстких умов. Все залежить виключно від вакцинації, тому що іншого виходу експерти зараз не пропонують. Ми сподіваємось, що ми не увійдемо до жорстких обмежень, але готуємось до будь-якого розвитку подій: лікарні підготовлені і обладнані всім необхідним", - додав Кличко.

Крім того, міський голова розповів і про можливе введення обмежень для людей, які не отримали щеплення від коронавірусу.

Ми вивчаємо досвід інших країн, так званих "гібридних заходів", які можуть бути з цим пов'язані. Ми не виключаємо, що місця скупчення людей зможуть відвідувати лише люди, які мають паспорт вакцинації.

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