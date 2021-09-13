На этой неделе в Украине утвердят новые карантинные ограничения. Кроме того, будут учтены ослабления для вакцинированных от коронавируса людей. Об это сообщает "РБК-Украина".

Так, по данным СМИ, спортзалам, кинотеатрам и другим культурным заведениям разрешат не соблюдать ограничения в "желтой зоне" по заполняемости при условии, что персонал и посетители будут привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Отмечается, что власти не будут вводить обязательную вакцинацию для работников сферы образования.

Кроме того, в "красной" зоне разрешат работать ресторанам при условии вакцинации сотрудников и посетителей, но привитых двумя дозами. Пускать в заведения будут по ковид-сертификатам в приложении "Дія" или выданным врачами. Также предусмотрено, что люди, которым противопоказана вакцинация, смогут получать специальные справки.

Также сообщается, что ограничений на работу общественного транспорта вводить не планируют.

Решение Кабмина ожидается на этой неделе, а вступит оно в силу через неделю.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц.

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