Марш пам'яті організували родичі загиблих у Бабиному Яру. Страшна трагедія сталася 80 років тому. Тоді німці розстріляли кілька десятків тисяч євреїв. Що згадують ті, хто вижив у часи масового геноциду? І про що вони просять не забувати молоде покоління? - далі в сюжеті.

Ця нині жвава столична вулиця 80 років тому стала дорогою смерті для тисяч євреїв. Сьогодні зранку вшановувати пам'ять невинно загиблих сюди йдуть сотні людей. У їхніх руках - портрети розстріляних.

Ірина Кучеренко, голова Товариства єврейської культури Переяслава-Хмельницького:

Наше покоління не повинно забувати цього, наші внуки-правнуки повинні пам'ятати і ніколи в майбутньому не допустити.

Маршем пам'яті йдуть до "Менори". Семисвічник у Бабиному Яру - саме тут розстрілювали єврейське населення Києва.

Бабин Яр називають конвеєром смерті. За два дні німці тут розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни.

Йонатан Бін'ямін Маркович, головний рабин Києва:

Очень тяжелый день и для еврейского народа, и для человечества вообще. Когда делают такие ужасные действия, когда люди позволяют себе делать такие безумные вещи.

Трагедія торкнулася і родини Катерини. Тут загинула прапрабабуся дівчини.

Катерина, школярка:

Ми прийшли саме її вшанувати. Намагаємося сюди приходити кожен рік. Тоді були дуже страшні часи. Багато людей тут загинуло.

Борис Забарко - в'язень Шаргородського гето. Це місто на Вінниччині захопили німецькі війська. Євреїв там не труїли газом і не кремували, там люди помирали від голоду, холоду й тортур. 85-річному Борису Михайловичу вдалося вижити. Згадує: якщо в той час у Європі німці вбивали лише чоловіків-євреїв, то в Україні потерпали всі.

Борис Забарко, колишній в'язень Шаргородського гето:

За месяц до этого Бабьего Яра, в Белой Церкви нацисты и их помощники расстреляли 90 детишек - от грудного возраста до 6-летнего.

Немає жодної єврейської родини, яку б не торкнулася трагедія Бабиного Яру,- розповідають у єврейській громаді Києва. Нині ж, зазначають, - Україна одна з найтолерантніших країн світу.

Леонід Барац, речник єврейської громади Києва:

Українські євреї взагалі є невід'ємною частиною України , українського суспільства і ми вважаємо, що люди в Україні повинні знати про страшну трагедію, коли майже мільйон українських євреїв були знищені.

До Бабиного Яру приїхали й представники Німеччини. Лукас Бьом розповідає: коли кілька років тому вперше відвідав Київ, одразу прийшов на місце трагедії. Вважає - кожен німець має тут побувати. І в жодному разі не допустити, щоб подібне повторилося.

Лукас Бьом, другий секретар Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Києві:

Німеччина визначила одним із головних пунктів своєї міжнародної політики саме захист і підтримка прав людини. І саме ці засадничі принципи не дозволять нам повторити подібної трагедії.

І на знак вічної пам'яті про загиблих біля "Менори" випустили в небо білих голубів - символ миру.