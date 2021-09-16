Японія вражає кількістю довгожителів: чисельність столітніх мешканців зростає [ Редактировать ]
Кількість довгожителів у Японії сягнула рекорду - 86 тисяч дідусів і бабусь.
Усім їм уже виповнилося більше, ніж 100 років. З них 88 відсотків - жінки. Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я та соціального забезпечення. Найстаршій жінці Японії - 118 років, чоловікові - 111. Чисельність столітніх мешканців країни дедалі зростає. З минулого року до довгожителів додалося ще 6 тисяч японців. Найбільше їх у префектурі Шімане.
по теме
Новий штам коронавірусу "Мю" дістався Японії. В країні зафіксували два випадки зараження.
Уряд планує переглянути зони карантину. Нині ж на "ковідній" мапі всі міста поки що - зелені.
Наразі Японія бореться з п'ятою хвилею коронавірусу. Країною активно шириться штам "Дельта".
Уже з наступного понеділка в Україні можуть посилити карантинні обмеження. У МОЗі рекомендують Кабміну перевести Україну із зеленої - у жовту зону
2 тисячі 75 випадків Covid-19 зафіксували в Україні минулої доби.