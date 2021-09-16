З минулого року до довгожителів додалося ще 6 тисяч японців.

Кількість довгожителів у Японії сягнула рекорду - 86 тисяч дідусів і бабусь.

Усім їм уже виповнилося більше, ніж 100 років. З них 88 відсотків - жінки. Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я та соціального забезпечення. Найстаршій жінці Японії - 118 років, чоловікові - 111. Чисельність столітніх мешканців країни дедалі зростає. З минулого року до довгожителів додалося ще 6 тисяч японців. Найбільше їх у префектурі Шімане.