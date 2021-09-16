У Києві відкрили кав'ярню де обслуговують незвичайні діти [ Редактировать ]
Незвичайну кав'ярню відкрили у столиці. Відвідувачів там обслуговуватимуть діти із синдромом Дауна. Кафе розмістили в школі-інтернаті. І за задумом педагогів, після випуску, учні зможуть працювати там барменами, офіціантами й кухарями. Усе бачила Ірина Розова.
На перший погляд - це звичайна столична кав'ярня. Під звуки романтичної французької музики тут можна попити кави. А ще...
Аня Супрун, учениця сьомого класу:
В нашому кафе ми ріжем фрукти - банан, яблука ну і так само персик і ми робимо павича.
"Фруктовий павич" - фірмова страва нового соціального кафе. Відкрили його у 26 школі-інтернаті. Для педагогів, батьків та гостей закладу. А обслуговують відвідувачів самі учні - діти із синдромом Дауна.
Аня Супрун, учениця сьомого класу:
Я тут повар, і я ще офіціантка.
Ані - 13. Вона в сьомому класі. І паралельно вчиться працювати. Готує салати, фреші, варить каву та прибирає. І все це - на сучасному обладнанні, з яким не кожен ще й упорається. Ідею відкрити таке кафе у школі реалізувала директорка закладу. Жінка мандрувала Нідерландами й в тамтешніх кав'ярнях барменами та офіціантами працюють підлітки з особливостями розвитку. І це - норма.
Ольга Павлюченко, директорка Спеціальної школи-інтернату №26 міста Києва:
Тільки підготувавши їх у школі, вони можуть після школи йти й отримувати якусь професію елементарну. Ми постійно, кожен день, будемо їх тренувати, закріпляти і я маю надію, що відкривши таке кафе наші діти почнуть отримувати навички.
І не тільки професійні, а й соціальні. Кафе має стати майданчиком, де діти з порушеннями інтелектуального розвитку працюватимуть у команді, вчитимуться спілкуватися та допомагати одне одному.
Максим Михайличенко, батько дитини із синдромом Дауна:
Це не просто корисні, це святі кроки відкриття цього кафе, коли надаються чудові можливості набути певних соціальних навичок, спеціальних умінь для того, аби спокійно себе почувати, коли вони підуть в життя, коли вони залишаться врешті-решт в житті самі, коли підуть їхні батьки.
Для столиці така дитяча соціальна кав'ярня в державній школі - новина. І хоча її відкрили коштом батьків та благодійників, у Міносвіти - проєктом зацікавилися.
Тетяна Симоненко, начальниця Головного управління позашкільної та інклюзивної освіти МОН:
Це сприяє розвитку дітей, це сприяє їх освіті, а саме головне самореалізації. Головна мета школи - їм створити умови для того, щоби вони набули навичок, щоби вони соціалізувалися, щоб вони могли знайти себе у суспільстві після закінчення школи.
В Україні майже дев'ять тисяч людей із синдромом Дауна. Працевлаштовані з них - одиниці. Хоча реалізувати себе, кажуть фахівці, можуть 10 відсотків.
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