Незвичайну кав'ярню відкрили у столиці. Відвідувачів там обслуговуватимуть діти із синдромом Дауна. Кафе розмістили в школі-інтернаті. І за задумом педагогів, після випуску, учні зможуть працювати там барменами, офіціантами й кухарями. Усе бачила Ірина Розова.

На перший погляд - це звичайна столична кав'ярня. Під звуки романтичної французької музики тут можна попити кави. А ще...

Аня Супрун, учениця сьомого класу:

В нашому кафе ми ріжем фрукти - банан, яблука ну і так само персик і ми робимо павича.

"Фруктовий павич" - фірмова страва нового соціального кафе. Відкрили його у 26 школі-інтернаті. Для педагогів, батьків та гостей закладу. А обслуговують відвідувачів самі учні - діти із синдромом Дауна.

Аня Супрун, учениця сьомого класу:

Я тут повар, і я ще офіціантка.

Ані - 13. Вона в сьомому класі. І паралельно вчиться працювати. Готує салати, фреші, варить каву та прибирає. І все це - на сучасному обладнанні, з яким не кожен ще й упорається. Ідею відкрити таке кафе у школі реалізувала директорка закладу. Жінка мандрувала Нідерландами й в тамтешніх кав'ярнях барменами та офіціантами працюють підлітки з особливостями розвитку. І це - норма.

Ольга Павлюченко, директорка Спеціальної школи-інтернату №26 міста Києва:

Тільки підготувавши їх у школі, вони можуть після школи йти й отримувати якусь професію елементарну. Ми постійно, кожен день, будемо їх тренувати, закріпляти і я маю надію, що відкривши таке кафе наші діти почнуть отримувати навички.

І не тільки професійні, а й соціальні. Кафе має стати майданчиком, де діти з порушеннями інтелектуального розвитку працюватимуть у команді, вчитимуться спілкуватися та допомагати одне одному.

Максим Михайличенко, батько дитини із синдромом Дауна:

Це не просто корисні, це святі кроки відкриття цього кафе, коли надаються чудові можливості набути певних соціальних навичок, спеціальних умінь для того, аби спокійно себе почувати, коли вони підуть в життя, коли вони залишаться врешті-решт в житті самі, коли підуть їхні батьки.

Для столиці така дитяча соціальна кав'ярня в державній школі - новина. І хоча її відкрили коштом батьків та благодійників, у Міносвіти - проєктом зацікавилися.

Тетяна Симоненко, начальниця Головного управління позашкільної та інклюзивної освіти МОН:

Це сприяє розвитку дітей, це сприяє їх освіті, а саме головне самореалізації. Головна мета школи - їм створити умови для того, щоби вони набули навичок, щоби вони соціалізувалися, щоб вони могли знайти себе у суспільстві після закінчення школи.

В Україні майже дев'ять тисяч людей із синдромом Дауна. Працевлаштовані з них - одиниці. Хоча реалізувати себе, кажуть фахівці, можуть 10 відсотків.