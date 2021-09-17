Авіаційна медицина: семирічного хлопчика евакуювали до "Охматдиту" [ Редактировать ]
Важкотравмованого семирічного хлопчика з Київської області евакуювали до столичного "Охматдиту". Для цього медики задіяли гелікоптер. Яна Танчак розповість докладніше.
Каретою швидкої терміново везуть у "Охматдит" травмованого маленького пацієнта.
Його гелікоптером доправили до столиці із села Кодра. Воно - за сотню кілометрів. Це близько двох годин автівкою. Повітрям - 20 хвилин.
Антон Михайлюк, командир повітряного судна:
Ми вибрали більш зручний майданчик для виконання посадки. Це було поле, город, трошки було трави, але все було безпечно, нікого з жителів там не було, ми виконали посадку. Швидка під’їхала за хвилину.
Медики розповідають: стан хлопчика важкий і довезти його в лікарню швидко було вкрай важливо.
Святослав Косач, лікар:
Він має перелом, посттравматичний полексит, має реперез правої кисті, має травму шийного хребта.
В екстреній медицині є правило золотої години. Це саме той проміжок часу, коли шанс врятувати пацієнта від смерті найбільший. І цей гелікоптер тепер медикам у поміч. Лікар Володимир уже декілька разів доправляв на ньому важких пацієнтів.
Володимир Гонтар, лікар:
Медичний модуль повністю реанімаційний, апарат штучної вентиляції легенів, дифіблірятор з повним набором функцій, два дозатори інфузій, відсмоктувач, подача кисню, балони плюс портативний апарат вентиляції легенів.
Команда аеромедичного борту - це колишні працівники швидкої. І щоб отримати посаду в санавіації, усі пройшли конкурс.
Аеромедична евакуація на Київщині запрацювала кілька тижнів тому. Гелікоптер використовують лише в надзвичайний випадках. І пацієнти за транспортування не платитимуть.
Оксана Шарко, генеральний директор Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
Переліком передбачено, що це гострі стани, невідкладні стани, гострі інсульти, інфаркти, травми кінцівок, політравми, масові ДТП, опіки другого -третього ступеню, важкі пологи.
У кожній обласній лікарні тепер мають збудувати вертольотний майданчик. Повітряному судну, щоб сісти, достатньо 15-ти квадратних метрів площі. Сам гелікоптер доволі маневрений.
Микола, авіатехнік:
С финестроном вместо обычного рулевого винта, то есть он более безопасный, комфортный и создает меньше шума.
Наразі в Україні працює лише один такий медичний борт - на Київщині. Раніше аеромедична евакуація була і на Львівщині . Але там проєкт поки що на паузі, бо вертоліт - на техобслуговуванні.
Скільки державі обходиться один такий виліт - чиновники не розголошують. Відомо лише, що міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ до кінця року виділили на ці потреби по 15 мільйонів гривень.
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Важкотравмованого семирічного хлопчика з Київської області евакуювали до столичного "Охматдиту". Для цього медики задіяли гелікоптер.
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