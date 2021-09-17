Уряд вирішив підвищити зарплатню лікарям наступного року [ Редактировать ]
Мінімальна зарплата - 20 тисяч гривень. Уже з нового року це має стати реальністю для українських лікарів. Так вирішили в Кабміні й закріпили це в проєкті державного бюджету. Обіцяють, що зросте й мінімалка в молодшого медперсоналу - медсестер та санітарів.
Чи не буде проблем із зарплатними обіцянками? Розбиралися наші кореспонденти.
Ось так відбувається прийом пацієнтів у районній лікарні села Мошни. Людей сюди звертається чимало, розповідають медсестри. Селяни здебільшого ідуть не в амбулаторію, а одразу біжать до лікарні.
Я вам зараз оброблю по тихеньку, добре? - Да, давайте, давайте.
Щоправда, винагорода за таку роботу мізерна. За 25 років стажу пані Валентина на руки отримує трохи більше ніж п'ять тисяч гривень, і це за умови, що адміністрація закладу дотягує зарплату до загального рівня мінімальної. Адже посадовий оклад медичної сестри - всього три сімсот.
Валентина Жорнова, медична сестра приймального відділення КНП "Черкаська районна лікарня села Мошни":
Я після операції, то зараз я не підробляюсь. А до цього я тягнула дві роботи, я тут працювала і, крім того, ще в селі працювала, підробляла в аптеці. А зараз здоров'я трошки не те …
І така ситуація у вторинній ланці майже скрізь. Посадові оклади медиків ледве дотягують до мінімалки. Тому медичні сестри та лікарі із заздрістю дивляться в бік колег із сімейної медицини - у них платня в рази більша, та й роботи значно менше. Тож деякі медзаклади вирівнюють цю різницю за рахунок коштів від НСЗУ. Та в цій лікарні законтрактовано лише п'ять пакетів надання послуг, тому заклад ледве зводить кінці з кінцями й ходить по замкненому колу. Аби підписати додаткові договори, потрібні спеціалісти, а на таку зарплату люди просто не йдуть.
Олександр Кізянов, директор КНП "Черкаська районна лікарня села Мошни":
Через те, що не йдуть спеціалісти, я не можу розширити пакети послуг для того, щоб отримати більше коштів від Національної служби здоров'я вихід, або збільшувати ціну послуги на вторинку, аби має бути якийсь взаєморозрахунок між первинкою і вторинною ланкою.
Уже наступного року все зміниться, запевняють в уряді. У проєкті бюджету вперше закріпили мінімальну зарплату для медиків. І лікарів, і медсестер.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
На програму медичних гарантій додано 33,8 млрд гривень порівняно з 2021 роком. Ці кошти будуть спрямовані на виконання указу президента для збільшення заробітних плат медичних працівників. У 2022 році медична сестра повинна отримувати 13 тисяч 500 гривень, лікар - 20 тисяч. І це - мінімальні заробітні плати.
Та чи вистачить грошей у бюджеті на фінансування підвищених зарплат? І чи не буде перебоїв із цим? Експерти запевняють - залежатиме це від багатьох чинників.
Тетяна Острікова, економічний експерт:
Наш бюджет є завідомо дефіцитний і цей дефіцит він покривається запозиченнями. Якщо план по запозиченню не виконується урядом, якщо уряд не позичає таку кількість грошей, як передбачено бюджетом, то відповідно виникають проблеми з фінансуванням. Відповідно ми спостерігали проблеми попередніх років з виплатою цих антиковідних, точніше ковідних надбавок лікарям які безпосередньо працюють з такими хворими.
Мало того, уряд планує наповнювати бюджет і коштом підвищення податків. Хоча саме цей скандальний законопроєкт - 5600 - ще навіть не пройшов парламент.
Тетяна Острікова, економічний експерт:
Велика кількість витрат - вони прив'язані до підвищення податкового тягаря, депутати будуть поставлені на таку розтяжку - хочеш гроші на округу, хочеш гроші на будівництво, хочеш, щоб там фінансувалися школи й медицина на твоєму окрузі, чи де ти там закріплений - голосуй за законопроєкт 5600, яким збільшується оподаткування бізнесу і громадян.
Чи підуть на це нардепи - покаже вже наступний тиждень. Адже тоді в парламенті планують розглянути цей скандальний законопроєкт у другому читанні. А ще - урядовці презентують і сам проєкт бюджету.
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