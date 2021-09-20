Пандемія в Україні: 422 дитини заразилися на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні майже 4 тисячі нових ковід-заражень за минулу добу. 46 людей померли.
Серед інфікованих - 422 дитини. Заразилися й 52 медпрацівники. 1700 хворих доправили до лікарень, одужало - понад півтисячі. Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу - на Харківщині, Одещині й Дніпропетровщині. Повністю щеплені 5 мільйонів 138 тисяч українців.
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Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.