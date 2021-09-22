Украину накроют дожди [ Редактировать ]
В Украине в среду сохранится холодная погода, ночью будут заморозки +3 градуса. Почти во всех областях прогнозируют дожди.
Дожди в течение дня не будут идти только в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.
При этом синоптики ожидают снижения температуры:
- в западных областях: +9-11 градусов днем и +4-6 ночью (в Волынской, Ривненской и Ивано-Франковской областях ночью температура будет опускаться до +3 градусов)
- в восточных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью
- в северных областях: +7-9 градусов днем и +3-5 ночью
- в центральных областях: +8-10 градусов днем и +4-6 ночью
- в южных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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