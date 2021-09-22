В Украине в среду сохранится холодная погода, ночью будут заморозки +3 градуса. Почти во всех областях прогнозируют дожди.

Дожди в течение дня не будут идти только в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

При этом синоптики ожидают снижения температуры:

в западных областях: +9-11 градусов днем и +4-6 ночью (в Волынской, Ривненской и Ивано-Франковской областях ночью температура будет опускаться до +3 градусов)

в восточных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью

в северных областях: +7-9 градусов днем и +3-5 ночью

в центральных областях: +8-10 градусов днем и +4-6 ночью

в южных областях: +12-14 градусов днем и +6-8 ночью.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).