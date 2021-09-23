В США пятеро военнослужащих пострадали в результате стрельбы на одной из американских военных баз. Стрелка задержали.

Согласно информации местного Управление по связям с общественностью улицо локализировано.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять военнослужащих.

По отдельной информации, стрелка уже задержали.

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