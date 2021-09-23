В США на военной базе произошла стрельба [ Редактировать ]
В США пятеро военнослужащих пострадали в результате стрельбы на одной из американских военных баз. Стрелка задержали.
Согласно информации местного Управление по связям с общественностью улицо локализировано.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять военнослужащих.
По отдельной информации, стрелка уже задержали.
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