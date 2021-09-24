День учителя-2021: когда празднуют [ Редактировать ]
В Украине День работников образования ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2021 году День учителя - 3 октября.
На официальном уровне свое профессиональный праздник педагоги отмечают в 1980 года. Как правило, в пятницу в школах и университетах проходят торжественные мероприятия.
Ученики и студенты поздравляют своих любимых учителей с праздником.
К слову, Всемирный день учителя ежегодно отмечается 5 октября. Этот праздник приобрел большую популярность во всем мире. В 2021 году этот праздник работников сферы образования приходится на вторник.
Ранее сообщалось, что в Украине появился новый профессиональный праздник.
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