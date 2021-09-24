В больнице пришел в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил бойню в Пермском государственном университете. В ходе брифинга министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень рассказала о текущей ситуации с пострадавшими во время стрельбы в университете, сообщает 59.ru.

"Во-первых, их общее число выросло с 43 до 47 - за счет тех, кто позже обратился за помощью с незначительными медицинскими проблемами. В пермских больницах остаются 12 человек (одного вчера выписали), 11 из них - в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время, по словам министра, ожидаются еще выписки. Единственное исключение - сам стрелок. Состояние Тимура Бекмансурова тяжелое, но уже стабильное. Он в сознании", - отметила она.

Врачам удалось стабилизировать его состояние здоровья.

"Мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось и периодически теряет сознание", - говорится в сообщении.

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник утром, 20 сентября. Студенты спасались, выпрыгивая из окон здания. Тех, кто не мог покинуть корпус, попросили забаррикадироваться в аудиториях. Всего погибли 8 человек, еще 24 - пострадали.