Паралімпійська чемпіонка перевірила пункти вакцинації на доступність та безбар’єрність [ Редактировать ]
На Харківщині чиновники пропонують людям з інвалідністю вакцинуватися від COVID-19 удома. Щоб вони, мовляв, уникали черг і не наражалися зайвий раз на небезпеку.
Та чи справді цього прагнуть ті, хто має фізичні обмеження? І наскільки доступні центри вакцинації у Харкові? Це з'ясували наші кореспонденти разом з Оленою Федотою, двократною срібною чемпіонкою останньої Паралімпіади з фехтування.
Біля пункту вакцинації у центрі Харкова перед Оленою - високі сходи. З іншого боку будівлі вона знаходить підйомник. Та як його викликати?
Перехожі покликали охоронця, і той вже керує підйомником.
Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування Паралімпіади в Токіо-2020:
Дальше наверху всё было доступно.
Наступний пункт вакцинації - за кілька сотень метрів. Доведеться пройтися містом. Ось і перша перепона.
Понимаешь, эти колёсики попали вот в эту ямку, надо рывочек сделать.
Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування Паралімпіади в Токіо-2020:
Будучи на соревнованиях, я много лет занимаюсь спортом, в Европе везде, где пешеходный переход, есть спуск с бордюра. И ты можешь беспрепятственно переходить. У нас, мы уже столько прошли пешеходных переходов, огромные бордюры, которые даже бабушка с палочкой с трудом на них поднимется. Не то, что человек на коляске.
А ось тут заїзд на бордюр не співпадає з кінцем пішохідного переходу.
Понижение бордюра есть. Ну чуть-чуть дальше. Придётся вернуться на проезжую часть и чуть-чуть пройтись.
У самому університеті - вже комфортно. Охоронець проводить коридорами, підводить до ліфту, показує дорогу.
Висновок - приміщення пункту вакцинації цілком доступне.
Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування Паралімпіади в Токіо-2020:
Да, абсолютно беспрепятственный, доступный, безбарьерный пункт вакцинации.
А це - ще один пункт вакцинації у тому ж університеті. Нас зустрічають охоронці. Однак асфальт настільки нерівний, що візок заледве не перекидається ще біля воріт.
Сходи у приміщенні стають непереборною перешкодою. Тож дівчину з візком буквально заносять на руках.
Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування Паралімпіади в Токіо-2020:
Данный пункт я бы не рекомендовала людям на колясках, так как это не очень комфортно будет. Тем более, когда тебе хоть и помогают, и несут людей на коляске, это всегда напрягает. Так люди не всегда знают как правильно взять, могут уронить.
Чиновники кажуть, пункти вакцинації розгортали спішно, обирали місця, куди зручніше добиратися. Людям же з інвалідністю пропонують вакцинуватися вдома.
Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації:
Лише треба оформити заявку. І, безумовно, мобільна бригада прийде і зробить вакцинацію вдома. Я би пропонував все ж таки, виходячи з епідситуації, людям, які тим більше на візочку, все ж таки в більш комфортних умовах зробити для себе вакцинацію, зробити щеплення вдома.
Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування Паралімпіади в Токіо-2020:
Мне кажется, это не совсем корректно говорить: к вам могут выехать на дом. Люди хотят себя чувствовать полноценными и… ну можно спрятать всех дома. И не знать вообще о нашем существовании. Мы хотим жить полноценной жизнью и быть мобильными, иметь возможность перемещаться по городу.
по теме
В течение суток население вакцинировали 933 мобильные бригады, 3 219 пунктов прививания, 370 центров вакцинации
Всего на данный момент в стране 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей
Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до двох третин. У ресторанах - не більше ніж четверо людей за столиком. А в спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів.
Та за порушення правил карантину передбачені чималі штрафи. Пересічні містяни за свою безвідповідальність можуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А для посадовців суми можуть сягати ста сімдесяти тисяч.
За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса