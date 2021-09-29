Генерали Сенату заявили, що в Афганістані діє "Аль-Каїда" [ Редактировать ]
Генерали проти Байдена. Під час слухань у Сенаті генерали Марк Міллі та Френк Маккензі заявили, що рекомендували американському президенту залишити в Афганістані військовий контингент у дві з половиною сотні солдатів.
Обидва генерали також підтвердили, що в Афганістані діє "Аль-Каїда", а з виведенням військ терористи зміцнять свої позиції. Натомість Джо Байден раніше стверджував, що екстремістське угруповання повністю знищене, а поради щодо залишення частини військових він взагалі не пам'ятає.
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Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.
Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.
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