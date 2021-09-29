Обидва генерали також підтвердили, що з виведенням військ терористи зміцнять свої позиції.

Генерали проти Байдена. Під час слухань у Сенаті генерали Марк Міллі та Френк Маккензі заявили, що рекомендували американському президенту залишити в Афганістані військовий контингент у дві з половиною сотні солдатів.

Обидва генерали також підтвердили, що в Афганістані діє "Аль-Каїда", а з виведенням військ терористи зміцнять свої позиції. Натомість Джо Байден раніше стверджував, що екстремістське угруповання повністю знищене, а поради щодо залишення частини військових він взагалі не пам'ятає.