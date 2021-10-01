"Я одной ногой в могиле": певец Андрей Губин рассказал о своей болезни (видео) [ Редактировать ]
Источник: Комсомольская Правда
Российский поп-исполнитель Андрей Губин последние 15 лет не дает концертов и почти не появляется на публике из-за тяжелой болезни. В середине 2000-х годов у "мальчика-бродяги" была диагностирована левосторонняя прозопалгия лица - заболевание нервной системы, из-за которой он стал хуже выглядеть и был вынужден отказаться от творческой активности.
В интервью радио "Комсомольская правда" артист рассказал о том, как болезнь испортила ему жизнь, и пожаловался, что почти потратил все свои накопления.
Я никогда богатым человеком не был. Обеспеченным - да, очень обеспеченным. Дело в том, что я ведь рано заболел, то есть, рано ушел со сцены - в 28 лет. Все, что я успел накопить, - один миллион долларов, который лежал в сейфе наличкой. Мама у меня тогда не работала, отец не работал, а мне нужно было семью содержать. Потом девушка была, которая все время говорила: "Купи мне машину, Таньке Мишка машину купил". Нужно было ей авто покупать, себе авто для представительских выездов. Это сейчас я могу на метро ездить, мне как бы пофиг...
Андрей Губин в 2020 году
По словам музыканта, на врачей он потратил на врачей $150 тыс., но никакие методы лечения ему не помогли. Из-за своего недуга звезда девяностых ежедневно мучается адскими болями.
Я не сплю ночами, засыпаю в пять-шесть утра. Если никто из соседей не разбудит со своим ремонтом, просыпаюсь в двенадцать-час. Я просыпаюсь, и мне уже больно. Иду, принимаю душ, чтобы хоть как-то снять боль. Потому что вода на некоторое время освежает. Аппетита у меня нет, ем мало. Стараюсь давать себе физическую нагрузку. Чем ее больше, тем лучше я себя чувствую... Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо.
Андрей Губин рассказал, что последние несколько лет практически живет в Египте, поскольку местный климат действует на него как обезболивающее.
В Египте я живу на отшибе, снимаю дом около помойки. Что поделать, там самое помоечное место. Зато дом хороший. Знаете, в Египте ведь на самом деле дешево жить. Это очень бедная страна.
30 апреля Андрею Губину исполнилось 47 лет. Свой первый хит "Мальчик-бродяга" он написал в 14 лет. Первым его выступлением на телевидении стало исполнение песни "Наша школа с военным уклоном" в программе "До 16 и старше".
В качестве профессионального артиста Губин дебютировал состоялось в 1994 году на фестивале "Золотая осень Славутича", где он познакомился с Леонидом Агутиным. При его поддержке вышел альбом "Мальчик бродяга", который разошелся полумиллионным тиражом к концу 1995 года.
Жанна Фриске и Андрей Губин на фестивале "Песня года" в Москве, 2006 год
Ранее "Подробности" писали о том, что Андрея Губина спасли от самоубийства.
по теме
Информацией поделился сам музыкант
Известного R&B-музыканта десятилетиями обвиняли в сексуальном насилии над женщинами и девочками-подростками - но только сейчас признали виновным. Как оказалось, он создал секс-культ
Алану Ланкастеру было 72 года, у него был рассеянный склероз. Музыкант скончался в своем доме в Сиднее, Австралия
34-летний актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя во франшизе "Гарри Поттер", потерял сознание и упав на землю. Звезду экстренно госпитализировали в местную больницу.
У Аллы Пугачевой пенсия составляет 46 тысяч рублей (16,8 тыс. грн - ред.). Кроме того, с 2013 года народные артисты, проживающие в Москве не менее 10 лет, получают московскую ежемесячную компенсационную выплату в размере 32 853 рублей (12 тыс. грн)
Группа Placebo была создана в 1994 году, участниками коллектива являются Брайан Молко, Стефан Олдсдал и присоединившийся в 2008 году барабанщик Стив Форрест. Placebo играет альтернативный рок и инди-рокПоследний альбом группы - "Loud Like Love" - вышел в 2013 году