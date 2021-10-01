Российский поп-исполнитель Андрей Губин последние 15 лет не дает концертов и почти не появляется на публике из-за тяжелой болезни. В середине 2000-х годов у "мальчика-бродяги" была диагностирована левосторонняя прозопалгия лица - заболевание нервной системы, из-за которой он стал хуже выглядеть и был вынужден отказаться от творческой активности.

В интервью радио "Комсомольская правда" артист рассказал о том, как болезнь испортила ему жизнь, и пожаловался, что почти потратил все свои накопления.

Я никогда богатым человеком не был. Обеспеченным - да, очень обеспеченным. Дело в том, что я ведь рано заболел, то есть, рано ушел со сцены - в 28 лет. Все, что я успел накопить, - один миллион долларов, который лежал в сейфе наличкой. Мама у меня тогда не работала, отец не работал, а мне нужно было семью содержать. Потом девушка была, которая все время говорила: "Купи мне машину, Таньке Мишка машину купил". Нужно было ей авто покупать, себе авто для представительских выездов. Это сейчас я могу на метро ездить, мне как бы пофиг...

Андрей Губин в 2020 году

По словам музыканта, на врачей он потратил на врачей $150 тыс., но никакие методы лечения ему не помогли. Из-за своего недуга звезда девяностых ежедневно мучается адскими болями.

Я не сплю ночами, засыпаю в пять-шесть утра. Если никто из соседей не разбудит со своим ремонтом, просыпаюсь в двенадцать-час. Я просыпаюсь, и мне уже больно. Иду, принимаю душ, чтобы хоть как-то снять боль. Потому что вода на некоторое время освежает. Аппетита у меня нет, ем мало. Стараюсь давать себе физическую нагрузку. Чем ее больше, тем лучше я себя чувствую... Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо.

Андрей Губин рассказал, что последние несколько лет практически живет в Египте, поскольку местный климат действует на него как обезболивающее.

В Египте я живу на отшибе, снимаю дом около помойки. Что поделать, там самое помоечное место. Зато дом хороший. Знаете, в Египте ведь на самом деле дешево жить. Это очень бедная страна.

30 апреля Андрею Губину исполнилось 47 лет. Свой первый хит "Мальчик-бродяга" он написал в 14 лет. Первым его выступлением на телевидении стало исполнение песни "Наша школа с военным уклоном" в программе "До 16 и старше".

В качестве профессионального артиста Губин дебютировал состоялось в 1994 году на фестивале "Золотая осень Славутича", где он познакомился с Леонидом Агутиным. При его поддержке вышел альбом "Мальчик бродяга", который разошелся полумиллионным тиражом к концу 1995 года.

Жанна Фриске и Андрей Губин на фестивале "Песня года" в Москве, 2006 год

Ранее "Подробности" писали о том, что Андрея Губина спасли от самоубийства.