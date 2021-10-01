Мэр Киева Виталий Кличко спел на концерте украинской группы Karta Svitu. Вместе с солистом колектива Иваном Маруничем столичный градоначальник исполнил отрывок песни "Одного дня я стану мером".

Видео совместного выступления Марунич опубликовал на своей странице в Facebook.

Группа Karta Svitu очень молода, она была создана Иваном Маруничем в Киеве в 2020 году. В начале 2021 года музыканты выложили в сеть первый трек "Свято", а в июле представили свои песни "Премія" и "Одного дня я стану мэром".

В песне о мэре используются сэмплы известных фраз Виталия Кличко, которые стали мемами. Мэр Киева сделал репост на песню в своем Instagram и решил встретиться с музыкантами.

Напомним, что в ноябре 2020 года Виталий Кличко представил иллюстрированный сборник своих крылатых оговорок "Хто не чув, той побачить". В книжку вошли 14 мемных высказываний Кличко, сделанных во время публичных выступлений.