"Одного дня ти станеш мером": Виталий Кличко на сцене зачитал рэп (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко спел на концерте украинской группы Karta Svitu. Вместе с солистом колектива Иваном Маруничем столичный градоначальник исполнил отрывок песни "Одного дня я стану мером".
Видео совместного выступления Марунич опубликовал на своей странице в Facebook.
Группа Karta Svitu очень молода, она была создана Иваном Маруничем в Киеве в 2020 году. В начале 2021 года музыканты выложили в сеть первый трек "Свято", а в июле представили свои песни "Премія" и "Одного дня я стану мэром".
В песне о мэре используются сэмплы известных фраз Виталия Кличко, которые стали мемами. Мэр Киева сделал репост на песню в своем Instagram и решил встретиться с музыкантами.
Напомним, что в ноябре 2020 года Виталий Кличко представил иллюстрированный сборник своих крылатых оговорок "Хто не чув, той побачить". В книжку вошли 14 мемных высказываний Кличко, сделанных во время публичных выступлений.
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