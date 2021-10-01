В городе Днепр девушка блогер в погоне за красивым кадром для селфи залезла на верхнюю опору моста, ведущего на Монастырский остров. Об этом сообщает местный телеканал "Відкритий".

На такой шаг экстремалка решилась, чтобы впечатлить своих подписчиков в одной из социальных сетей. Ролик с опасным действием был снят очевидцами.

Кто-то влезает на самый верх ради экстрима, кто-то, чтобы свести счеты с жизнью, а некоторые готовы подвергнуть себя опасности в погоне за лайками.

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Кроме того, юный блогер из Украины очутился в центре скандала. Так, парень станцевал на кладбище, видео танца он выложил на своей странице в Instagram, в кадре также видно стоящие рядом надгробия, к которым автор "клипа" жестами обращается в ходе "выступления".

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