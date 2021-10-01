В Днепре блогерша рискнула жизнью в погоне за "лайками" (видео) [ Редактировать ]
В городе Днепр девушка блогер в погоне за красивым кадром для селфи залезла на верхнюю опору моста, ведущего на Монастырский остров. Об этом сообщает местный телеканал "Відкритий".
На такой шаг экстремалка решилась, чтобы впечатлить своих подписчиков в одной из социальных сетей. Ролик с опасным действием был снят очевидцами.
Кто-то влезает на самый верх ради экстрима, кто-то, чтобы свести счеты с жизнью, а некоторые готовы подвергнуть себя опасности в погоне за лайками.
Читайте также, TikTok-блогерша из Турции Кубра Доган трагически умерла во время съемки видеоролика. Молодые блогерши хотели записать новый контент для TikTok и заснять закат, однако во время съемки Кубра случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась.
Кроме того, юный блогер из Украины очутился в центре скандала. Так, парень станцевал на кладбище, видео танца он выложил на своей странице в Instagram, в кадре также видно стоящие рядом надгробия, к которым автор "клипа" жестами обращается в ходе "выступления".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Здание принадлежит университету имени Мечникова
Инцидент произошел в городской гимназии №1
За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен
Сотрудники полиции развернули работу ситуационного центра
Очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проходить в октябре-декабре