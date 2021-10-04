У Барселоні відбулася хода на честь річниці незалежності Каталонії [ Редактировать ]
У Барселоні десятки тисяч людей влаштували ходу з нагоди четвертої річниці референдуму за незалежність Каталонії. Минулося без сутичок.
Нагадаю, офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон перебуває на Сардинії в Італії. Сьогодні на судовому слуханні там вирішуватимуть, чи видавати його Іспанії.
Демонстранти закликали політичне керівництво Каталонії продовжувати курс на відокремлення від Мадрида.
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Офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон перебуває на Сардинії в Італії.
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