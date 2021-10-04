Грузия исключает экстрадицию Саакашвили в Украину [ Редактировать ]
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о невозможности экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину. Она подчеркнула, что передача гражданина государству может произойти, если там он проходит по уголовным делам. Об этом сообщает Imedinews.Ge.
"Экстрадиция в Украину происходит только тогда, когда лицо, запрашиваемое в этой стране, подвергается уголовному преследованию. Я не думаю, я во всяком случае не знаю, что Саакашвили - это лицо, преследуемое в Украине в уголовном порядке. Говорить об экстрадиции Саакашвили - это юридическая чушь или нонсенс", - отметила Цулукиани.
По ее словам, Грузия не планирует экстрадировать Саакашвили даже при условии, что он отбудет в Украине тюремный срок который ему присудил грузинский суд.
"У нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - добавила Цулукиани.
Вместе с тем, адвокат экс-президента Георгий Чивиашвили, заявил, что Саакашвили может отказаться от экстрадиции в Украину, из-за того, что намерен вести политическую борьбу в Грузии.
"Скорее всего, он откажется от экстрадиции. Его позиция такова, что он прибыл на родину и собирается вести политическую борьбу", - сказал адвокат.
Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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