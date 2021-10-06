Facebook и другие его платформы, включая Instagram, WhatsApp и Messenger, отключились во всем мире почти на 6 часов в ночь с понедельника на вторник.

По мере постепенного восстановления служб, многие задались вопросом о том, что вызвало сбой и почему на устранение потребовалось так много времени. На это дали ответы в MSN.

Что стало причиной сбоя?

Вечером 4 октября люди начали замечать, что у них пропал доступ к Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Пройдет более пяти часов, прежде чем доступ к социальным сетям будет восстановлен. За это время глава соцсети Марк Цукербег обеднел на $6,6 миллиардов, а стоимость его компании рухнула на $45 миллиардов.

Facebook не называет явную причину, за исключением того, что это была некая проблема с сетью, которая прервала связь с центрами обработки данных Facebook. Это означало, что доступ пропал ко всем сервисам, находящихся во владении Марка Цукерберга.

Facebook

Другие предоставили более подробную информацию о сбое Facebook. Cloudflare, у которого недавно были проблемы с отключением Интернета, предоставил подробное объяснение того, что произошло.

Facebook (accidentally, we assume) sent an update to a deep-level routing protocol on the internet that said, basically, "hey we don't have any servers any more xoxo" — alex hern (@alexhern) October 4, 2021

Проблема оказалась в системе доменных имен (DNS) и протоколе пограничного шлюза (BGP). DNS – это, по сути, адресная система для местоположения каждого веб-сайта и его IP-адрес, а BGP – это дорожная карта, которая находит наиболее эффективный способ добраться до этого IP-адреса.

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По словам Cloudflare, в понедельник Facebook выкатил на BGP серию обновлений, оборвавшее старые пути к сайту, а новые не были настроены должным образом. В результате миллиарды пользователей потеряли доступ к Facebook, Instagram и WhatsApp.

В итоге пострадали все службы Facebook, включая даже собственные внутренние системы компании.

Как была исправлена проблема и почему так долго?

Собственные внутренние системы Facebook управляются из одного места, поэтому сотрудникам было сложно диагностировать и решать проблему. В частности, проблему усугублял удаленный способ работы в связи с карантином.

Как написал в Twitter редактор Guardian Алекс Херн: "Facebook запускает ВСЕ через Facebook", поэтому обычный способ решения подобной проблемы также не работал.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Сообщается, что сотрудники Facebook не могли получить доступ к своей собственной коммуникационной платформе Workplace, и даже зайти в офис из-за того, что система пропусков безопасности попросту отключилась.

Сбой указал на слабые стороны системы безопасности – они медленно возвращались в рабочее состояние.

В Facebook не рассказали подробности о том, как это было исправлено, кроме коротких сообщений о том, что гигант социальных сетей отправил техническую команду в офис в Калифорнии для ручной перезагрузки серверов, на которых возникла проблема.

Можно ли было избежать подобной проблемы?

Безусловно, столь долгий срок отсутствия подключения к Facebook является форс-мажором. Однако полностью избежать сбоя невозможно – это бы случилось рано или поздно. Также сбои случались и ранее, но не в таких масштабах.

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Люди полагаются на Facebook не только для связи с друзьями и семьей, компании тоже используют его для ведения бизнеса, включая веб-сайты онлайн-продаж. В некоторых странах это доминирующее средство связи с помощью таких сервисов, как WhatsApp и Facebook Messenger.

То, что сбой в работе может оказать такое сильное влияние на миллиарды людей на несколько часов, заставит задуматься.

Была ли утечка данных пользователей?

Как уверяет руководство Facebook, никакой утечки данных пользователей не произошло, так как доступа к серверам не было даже у технического персонала, работающего удаленно.

"Риск был не больше, чем когда Facebook запущен и работает в обычном режиме", - прокомментировала пресс-служба социальной сети.

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