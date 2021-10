Facebook и другие его платформы, включая Instagram, WhatsApp и Messenger, отключились во всем мире почти на 6 часов в ночь с понедельника на вторник.

По мере постепенного восстановления служб, многие задались вопросом о том, что вызвало сбой и почему на устранение потребовалось так много времени. На это дали ответы в MSN.

Вечером 4 октября люди начали замечать, что у них пропал доступ к Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Пройдет более пяти часов, прежде чем доступ к социальным сетям будет восстановлен. За это время глава соцсети Марк Цукербег обеднел на $6,6 миллиардов, а стоимость его компании рухнула на $45 миллиардов.

Facebook не называет явную причину, за исключением того, что это была некая проблема с сетью, которая прервала связь с центрами обработки данных Facebook. Это означало, что доступ пропал ко всем сервисам, находящихся во владении Марка Цукерберга.

Facebook

Другие предоставили более подробную информацию о сбое Facebook. Cloudflare, у которого недавно были проблемы с отключением Интернета, предоставил подробное объяснение того, что произошло.

Facebook (accidentally, we assume) sent an update to a deep-level routing protocol on the internet that said, basically, "hey we don't have any servers any more xoxo"

Проблема оказалась в системе доменных имен (DNS) и протоколе пограничного шлюза (BGP). DNS – это, по сути, адресная система для местоположения каждого веб-сайта и его IP-адрес, а BGP – это дорожная карта, которая находит наиболее эффективный способ добраться до этого IP-адреса.

По словам Cloudflare, в понедельник Facebook выкатил на BGP серию обновлений, оборвавшее старые пути к сайту, а новые не были настроены должным образом. В результате миллиарды пользователей потеряли доступ к Facebook, Instagram и WhatsApp.

В итоге пострадали все службы Facebook, включая даже собственные внутренние системы компании.

Собственные внутренние системы Facebook управляются из одного места, поэтому сотрудникам было сложно диагностировать и решать проблему. В частности, проблему усугублял удаленный способ работы в связи с карантином.

Как написал в Twitter редактор Guardian Алекс Херн: "Facebook запускает ВСЕ через Facebook", поэтому обычный способ решения подобной проблемы также не работал.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.