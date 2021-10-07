На территории Украины по состоянию на четверг, 7 октября, 12 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантинных ограничений. Сейчас вся страна находится в "желтой" зоне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, во всех этих регионах превышена норма заболеваемости COVID-19, показатель которой должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения. Известно, что наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой области - 715, Луганской области - 687 и Харьковской области - 477.

Отмечается, что в части украинских регионов фиксируется "красный" показатель по динамике госпитализации с коронавирусной инфекцией. Норма по этому показателю должна составлять не более 50%.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 122 298 человек. За весь период кампании по иммунизации в стране от COVID-19 иммунизировали 7 360 202 человека, в общей сложности за весь период вакцинации на территории страны сделали 13 302 370 прививок.

Кроме того, главы Украины и Государства Израиль Владимир Зеленский и Ицхак Герцог будут координировать усилия для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Два государства планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время.

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