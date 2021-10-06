По состоянию на утро среды, 6 октября, 11 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Еще 5 октября неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ривненская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

В частности, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас:

в Черновицкой области - 674,

в Харьковской - 465.

в Запорожской - 409.

Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.

Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.

Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.

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