"Уже 11 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне" - Минздрав [ Редактировать ]
Источник: Обозреватель
По состоянию на утро среды, 6 октября, 11 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Еще 5 октября неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.
Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ривненская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
В частности, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас:
- в Черновицкой области - 674,
- в Харьковской - 465.
- в Запорожской - 409.
Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.
Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.
Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.
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