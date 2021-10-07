"Зеленый" водород в Украине: в Кабмине сделали невероятное заявление [ Редактировать ]
На территории Украины приступили к реализации проекта, касающегося запуска производства экологически чистого водорода. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По словам главы правительства, в стране были сделаны первые шаги, чтобы приступить к воплощению проекта в жизнь. Сейчас уже существует первый контракт на производство водорода.
В Украине уже есть первые шаги. Уже бизнес отреагировал и уже есть первый контракт на производство водорода. Такой проект уже строится.
Отмечается, что развитие водородных проектов превратится в государственную стратегию, идущую наравне с развитием других альтернативных источников энергии.
Читайте также, компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать "водородный коридор" из Украины, проходящий через Центральную Европу в ФРГ.
Кроме того, использование природного газа в Германии резко снизится после 2032 года, поэтому официальному Киеву стоит подумать об организации поставок водорода. Советники лидеров двух стран, обсуждают возможность оказания помощи Киеву в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.
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