На территории Украины приступили к реализации проекта, касающегося запуска производства экологически чистого водорода. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

По словам главы правительства, в стране были сделаны первые шаги, чтобы приступить к воплощению проекта в жизнь. Сейчас уже существует первый контракт на производство водорода.

В Украине уже есть первые шаги. Уже бизнес отреагировал и уже есть первый контракт на производство водорода. Такой проект уже строится.

Отмечается, что развитие водородных проектов превратится в государственную стратегию, идущую наравне с развитием других альтернативных источников энергии.

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Кроме того, использование природного газа в Германии резко снизится после 2032 года, поэтому официальному Киеву стоит подумать об организации поставок водорода. Советники лидеров двух стран, обсуждают возможность оказания помощи Киеву в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.

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