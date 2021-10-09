Фото: люди поселились на ВДНХ в Киеве / скриншот

На территории ВДНХ в нечеловеческих условиях живет семья с маленьким ребенком. Об этом узнали правоохранители и работники социальной службы, и в тот же день младенца у горе-родителей забрали.

Как сообщает Magnolia TV, по предварительным данным, импровизированный дом из гипсокартона, который служил женщине, мужчине и ребенку домом, случайно нашли прохожие.

Кто именно построил жилье с гипсокартонных листов в лесу на территории ВДНХ, неизвестно.

Как только свидетели услышали, что в "здании" находится ребенок, они сразу обратились в полицию.

Проверить сообщение правоохранители прибыли вместе с сотрудниками соцслужбы.

Увидев условия, в которых живут взрослые и ребенок, чиновники забрали у родителей младенца. Мать и отец при этом обещали как можно скорее исправиться.

8 октября представители профильной службы снова пришли к "дому" с проверкой.

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Как оказалось, мать ребенка живет с отцом в гражданском браке. Женщина и мужчина якобы приехали в Киев вместе с малышом, но вместо того, чтобы снять квартиру, они решили сэкономить на жилье.

В здании полностью дырявые стены, "замерзшие" памперсы. Такой "дом" не подключен ни к водо-, ни к электроснабжению.

Ранее сообщалось, что маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее.

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