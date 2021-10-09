Бумажный домик и "замерзшие" памперсы: на ВДНХ семья с младенцем поселилась в халабуде из гипсокартона [ Редактировать ]
На территории ВДНХ в нечеловеческих условиях живет семья с маленьким ребенком. Об этом узнали правоохранители и работники социальной службы, и в тот же день младенца у горе-родителей забрали.
Как сообщает Magnolia TV, по предварительным данным, импровизированный дом из гипсокартона, который служил женщине, мужчине и ребенку домом, случайно нашли прохожие.
Кто именно построил жилье с гипсокартонных листов в лесу на территории ВДНХ, неизвестно.
Как только свидетели услышали, что в "здании" находится ребенок, они сразу обратились в полицию.
Проверить сообщение правоохранители прибыли вместе с сотрудниками соцслужбы.
Увидев условия, в которых живут взрослые и ребенок, чиновники забрали у родителей младенца. Мать и отец при этом обещали как можно скорее исправиться.
8 октября представители профильной службы снова пришли к "дому" с проверкой.
Как оказалось, мать ребенка живет с отцом в гражданском браке. Женщина и мужчина якобы приехали в Киев вместе с малышом, но вместо того, чтобы снять квартиру, они решили сэкономить на жилье.
В здании полностью дырявые стены, "замерзшие" памперсы. Такой "дом" не подключен ни к водо-, ни к электроснабжению.
Ранее сообщалось, что маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее.
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