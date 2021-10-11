У президента России Владимира Путина на сегодня не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - ответил он на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского.

Ранее Украина призвала Запад усилить давление на Россию.

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