В Кремле не видят перспективы встречи с Зеленским [ Редактировать ]
У президента России Владимира Путина на сегодня не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".
Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - ответил он на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского.
Ранее Украина призвала Запад усилить давление на Россию.
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