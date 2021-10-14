День Захисників і захисниць сьогодні відзначають в Україні. Цьогоріч свято перейменували, бо Україну боронили й боронять також жінки. 14 жовтня обрали невипадково. Сьогодні ще й свято Покрови, День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. А саме на Покрову традиційно вшановували українське військо.

Цього дня українці згадують загиблих оборонців і дякують усім, хто присвятив життя захисту нашої держави. Сьогодні відбудуться численні поминальні заходи. А в Києві пройде марш - рух транспорту на центральних вулицях обмежать.