Туреччина розвиватиме медичний туризм та послабить вимоги для іноземців [ Редактировать ]
Туреччина послабить вимоги для медичних туристів.
Усім, хто їде до країни на лікування, надаватимуть візу впродовж 48 годин. Потрібно лише мати направлення в будь-яку медустанову країни.
У такий спосіб турецька влада збирається розвивати оздоровчий туризм. Наразі на лікування до Туреччини їдуть з Європи, зокрема і з України, Близького Сходу та Африки.
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