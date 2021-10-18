Наразі на лікування до Туреччини їдуть з Європи, зокрема і з України, Близького Сходу та Африки.

Туреччина послабить вимоги для медичних туристів.

Усім, хто їде до країни на лікування, надаватимуть візу впродовж 48 годин. Потрібно лише мати направлення в будь-яку медустанову країни.

У такий спосіб турецька влада збирається розвивати оздоровчий туризм. Наразі на лікування до Туреччини їдуть з Європи, зокрема і з України, Близького Сходу та Африки.