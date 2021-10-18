В Украине могут расширить "красную" зону - главный санврач [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В понедельник, 18 октября, в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что в Минздраве не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время. Об этом он сказал в ходе брифинга.
По состоянию на сегодняшний день, в этой зоне 5 областей:
Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская области.
Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах.
Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.
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