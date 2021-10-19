В Ізраїлі дайвер знайшов 900-річний меч [ Редактировать ]
900-літній меч знайшли у Середземному морі.
Дайвер Шломі Катцін виявив зброю поблизу узбережжя Ізраїлю.
На думку експертів, меч належить добі хрестових походів.
Він залізний, має лезо - метр завдовжки, а також утричі коротше руків'я.
Наразі зброя повністю вкрита морською живністю.
Окрім меча, дайвер також виявив старовинні якорі з металу й каменю та уламки глиняного посуду.
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