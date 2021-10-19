Некоторые люди острее других реагируют на спорные ситуация. Они позволяют себе высказываться, не подбирая слов и с легкостью могут обидеть другого человека. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый конфликтый.

Итак, на первом месте оказались Овны. Именно Марс является главной планетой Овнов и дает им агрессивность и стремление применять силу.

Часто проявления агрессивности и злобы Овна связаны с тем, что он совершенно не думает о последствиях, не думает, что может кому-то причинить боль или выставить себя в дурном свете. Он не привык скрывать свои эмоции, и если они негативны, он тут же желает от них избавиться, выплеснув гнев на кого-то, кто оказывается под рукой.

Проявления злого Овна довольно предсказуемы: он может все крушить, бить посуду и сильно кричать. В гневе ему бывает очень тяжело сдерживать себя, однако гнев может очень быстро пройти, так же как и появился. Овны отходчивы и не любят возвращаться к старым обидам.

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