Знову про бюджет. Головний кошторис сьогодні ухвалили депутати в першому читанні. І головні документи вивчали не лише нардепи, а й незалежні експерти. І їхня оцінка така: якщо документ не зміниться, то соціального прориву наступного року нам із вами чекати не варто. Докладніше - далі.

Дефіцитний, але місію МВФ влаштовує. Саме так, тезово, можна схарактеризувати проєкт бюджету, який депутати сьогодні ухвалили у першому читанні. Дефіцит - 188 мільярдів гривень. І цей показник менший від цьогорічного - майже на 60 мільярдів.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Даний бюджет можна назвати його консервативним, який відповідає очікуванням наших міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду.

Та чи відповідає він очікуванням українців? А головні соціальні цифри виглядають так: Інфляція - шість відсотків. Курс долара - 28 з половиною гривень за долар. Прожитковий мінімум на рівні двох із половиною тисячі. Середню зарплату заклали на рівні - 15 тисяч, мінімальну - шість з половиною. І вже традиційно - ображені пенсіонери. Їм обіцяють докинути - мізер.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Пенсійний Фонд явно недофінансований, тому що на дотацію пенсійному фонду фактично на виплату пенсій спрямовано 201 млрд - це явно недостатньо. Здебільшого бюджет на 2022 рік не хапає зірок з неба і консервує ту ситуацію і ті проблеми роками накопичені в економіці України, які нам всім відомі. Це і величезні борги за житлово-комунальні послуги це і мізерні соціальні стандарти, прожитковий мінімум, який не відповідає фактичним реаліям.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

В ньому не передбачається жодних стимулів для економічного зростання. А також залишаються певні ризики пов'язані з тим, що у випадку запровадження карантинних заходів в бюджеті не передбачається підтримки малого бізнесу.

А ще - планують скоротити субсидії майже на 19 процентів.

А хто ж в пріоритеті? Армія та правоохоронці. На них статті видатків - найбільші. Зокрема, на 20 відсотків планують збільшити фінансування Радбезу. Ще один напрямок, на яких не шкодують бюджетних грошей - цифровізація і дороги.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Куди ж будуть спрямовуватися кошти бюджету? Це, по-перше, будівництво доріг - близько 124 млрд. Це традиційно при всіх владах фінансування силовиків, правоохоронців. Тобто ми бачимо, що влада продовжує виділяти все більше і більше коштів на утримання силовиків, які мають забезпечити її таку подушку стабільності.

Чи зміняться бюджетні пріоритети й цифри? Наступний місяць покаже. Друге читання проєкту бюджету обіцяють - не пізніше 20 листопада.