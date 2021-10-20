Бюджет-2022: головний кошторис країни треба міняти - експерти [ Редактировать ]
Знову про бюджет. Головний кошторис сьогодні ухвалили депутати в першому читанні. І головні документи вивчали не лише нардепи, а й незалежні експерти. І їхня оцінка така: якщо документ не зміниться, то соціального прориву наступного року нам із вами чекати не варто. Докладніше - далі.
Дефіцитний, але місію МВФ влаштовує. Саме так, тезово, можна схарактеризувати проєкт бюджету, який депутати сьогодні ухвалили у першому читанні. Дефіцит - 188 мільярдів гривень. І цей показник менший від цьогорічного - майже на 60 мільярдів.
Ілля Несходовський, економічний експерт:
Даний бюджет можна назвати його консервативним, який відповідає очікуванням наших міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду.
Та чи відповідає він очікуванням українців? А головні соціальні цифри виглядають так: Інфляція - шість відсотків. Курс долара - 28 з половиною гривень за долар. Прожитковий мінімум на рівні двох із половиною тисячі. Середню зарплату заклали на рівні - 15 тисяч, мінімальну - шість з половиною. І вже традиційно - ображені пенсіонери. Їм обіцяють докинути - мізер.
Тетяна Острікова, економічна експертка:
Пенсійний Фонд явно недофінансований, тому що на дотацію пенсійному фонду фактично на виплату пенсій спрямовано 201 млрд - це явно недостатньо. Здебільшого бюджет на 2022 рік не хапає зірок з неба і консервує ту ситуацію і ті проблеми роками накопичені в економіці України, які нам всім відомі. Це і величезні борги за житлово-комунальні послуги це і мізерні соціальні стандарти, прожитковий мінімум, який не відповідає фактичним реаліям.
Ілля Несходовський, економічний експерт:
В ньому не передбачається жодних стимулів для економічного зростання. А також залишаються певні ризики пов'язані з тим, що у випадку запровадження карантинних заходів в бюджеті не передбачається підтримки малого бізнесу.
А ще - планують скоротити субсидії майже на 19 процентів.
А хто ж в пріоритеті? Армія та правоохоронці. На них статті видатків - найбільші. Зокрема, на 20 відсотків планують збільшити фінансування Радбезу. Ще один напрямок, на яких не шкодують бюджетних грошей - цифровізація і дороги.
Тетяна Острікова, економічна експертка:
Куди ж будуть спрямовуватися кошти бюджету? Це, по-перше, будівництво доріг - близько 124 млрд. Це традиційно при всіх владах фінансування силовиків, правоохоронців. Тобто ми бачимо, що влада продовжує виділяти все більше і більше коштів на утримання силовиків, які мають забезпечити її таку подушку стабільності.
Чи зміняться бюджетні пріоритети й цифри? Наступний місяць покаже. Друге читання проєкту бюджету обіцяють - не пізніше 20 листопада.
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