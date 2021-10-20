Перше місце в Сан-Ремо. Дев'ятирічна українка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі в Італії. Дар'я Горошко з Одеси була наймолодшою учасницею. Змагалася вона з представниками понад 20 країни. З переможницею поговорила Марина Глущенко.

Ось він, переможний голос пісенного конкурсу. Дар`ї лише дев'ять, проте співає вона дорослу пісню "Титаніум". Її виступ супроводжується живим оркестром. Дівчинка вперше опинилася на великій сцені міжнародного рівня.

Дар`я, переможниця конкурсу:

Перед выступлением я не волновалась, а когда вышла - у меня такое ощущение, что на репетициях мне микрофон настраивали, так как я первая, я думала, сейчас снова микрофон отключится, как на репетиции.

Свій співочий шлях вона почала три роки тому. Паралельно займалася фігурним катанням та танцями. Згодом, до щільного графіка додалася й школа. Даша показала гарні результати у всьому, за що бралася. Однак, перевагу завжди віддавала вокалу.

Тетяна, викладач з вокалу:

Попала ко мне Дашенька совсем неумелицей. Она в нотки не попадала, у нее все расплывалось. Я сразу услышала голос хороший, поэтому мы начали заниматься, всяческие упражнения, постепенно все выравнивалось. Честно вам скажу, результат у нас просто мега. Потому что она выросла колоссально.

Підтримати Дар`ю до Італії поїхали її батьки. Бабуся, яка кожного дня супроводжує онуку на кружки, залишилася тут. Була впевнена, що онука повернеться з перемогою.

Тетяна, бабуся:

Я когда услышала в первый раз как Дашенька исполнила эту песню, я была, мягко сказать, в шоке. Она не могла ее исполнить так, как надо. Когда я услышала ее уже перед выездом в Сан-Ремо, я была в восторге, конечно, она уже совсем по-другому ее пела.

У дитячому конкурсі приймали участь 22 країни. На сцену виходили талановиті діти віком від дев'яти до 16 років. Дар`я - наймолодша серед них, гідно представила Україну.

Владислав Багинський, продюсер:

Дарья взяла первое место, прославив нашу страну. Очень хорошо, достойно выступила. Хоть она была самая маленькая учасница, но она справилась с задачей. Конкурсанты, очень многие, были все сильные.

Не зважаючи на свій вік, мала з легкістю встає о сьомій ранку. Йде до школи, а після - на вокал, акторське мистецтво, фігурне катання та танці. І так - щодня до восьмої години вечора. На завантажений графік Дарина не жаліється, знаходить час і на себе. Розуміє, що завдяки завзятості та натхненню можна досягти успіхів.