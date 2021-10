Вокалистка группы Cradle Of Filth погибла от стрелы во время теракта в Норвегии (фото)

Одной из погибших в теракте с луком и стрелами оказалась бывшая вокалистка группы Cradle Of Filth - Андреа Небель Хауген (Андреа Мейер). Она была вокалисткой в Cradle Of Filth с 1993 по 1994 год и принимала участие в записи дебютного альбома "The Principle of Evil Made Flesh"