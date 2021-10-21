Суд штата Флорида приговорил к десяти годам тюремного заключения порнозвезду Лорен Уэмблес, известную под псевдонимом Обри Голд. Об этом сообщает The New York Post.,

Бывшую звезду фильмов для взрослых осудили за участие в убийстве 51-летнего Рауля Гиллена. Житель Флориды был застрелен в июле 2020 года. Его тело через месяц нашли в неглубокой могиле, вырытой для него убийцами у дороги в городе Грейсвилл, штат Флорида.

В преступлении обвиняли Лорен, ее бойфренда Уильяма Паркера и его приятеля Джереми Питерса.

Лорен Уэмблес в окружной тюрбьме штата Флорида

Детективы вычислили, что Паркер убил Гиллена выстрелом в голову в доме Питерса. Подробности не разглашаются, но шериф округа Холмс Джон Тейт так прокомментировал преступление.

Все дело в наркотиках и деньгах.

24-летняя Лорен Уэмблес согласилась дать показания против своего бывшего бойфренда в обмен на сокращение скора заключения. В июне Питерс был приговорен к 20 годам тюрьмы.

Лорен Уэмблес под псевдонимом Обри Голд снялась в 31порнофильме в период с 2015 по 2018 годы.

Лорен Уэмблес, она же Обри Голд

Напомним, что в июле американскую порноактрису Далию Скай нашли мертвой в ее собственном автомобиле возле Лос-Анджелеса с огнестрельным ранением в голову.