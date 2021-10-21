Американскую порнозвезду посадили за убийство на десять лет (фото) [ Редактировать ]
Источник: pornohub
Суд штата Флорида приговорил к десяти годам тюремного заключения порнозвезду Лорен Уэмблес, известную под псевдонимом Обри Голд. Об этом сообщает The New York Post.,
Бывшую звезду фильмов для взрослых осудили за участие в убийстве 51-летнего Рауля Гиллена. Житель Флориды был застрелен в июле 2020 года. Его тело через месяц нашли в неглубокой могиле, вырытой для него убийцами у дороги в городе Грейсвилл, штат Флорида.
В преступлении обвиняли Лорен, ее бойфренда Уильяма Паркера и его приятеля Джереми Питерса.
Лорен Уэмблес в окружной тюрбьме штата Флорида
Детективы вычислили, что Паркер убил Гиллена выстрелом в голову в доме Питерса. Подробности не разглашаются, но шериф округа Холмс Джон Тейт так прокомментировал преступление.
Все дело в наркотиках и деньгах.
24-летняя Лорен Уэмблес согласилась дать показания против своего бывшего бойфренда в обмен на сокращение скора заключения. В июне Питерс был приговорен к 20 годам тюрьмы.
Лорен Уэмблес под псевдонимом Обри Голд снялась в 31порнофильме в период с 2015 по 2018 годы.
Лорен Уэмблес, она же Обри Голд
Напомним, что в июле американскую порноактрису Далию Скай нашли мертвой в ее собственном автомобиле возле Лос-Анджелеса с огнестрельным ранением в голову.
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