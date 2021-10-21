Буревій в Одесі валить дерева. У місті оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягають двадцяти п'яти метрів за секунду.

Уже відомо щонайменше про тридцять випадків падіння дерев та гілля. Зокрема, у провулку Одарія тополя привалила п'ять автівок. Минулося без постраждалих. А на Французькому бульварі старий клен пошкодив чотири припарковані машини. Один водій, який у момент інциденту був у салоні, травмувався. Медичну допомогу йому надали на місці.

Орест Шульга, власник пошкодженого автомобіля: