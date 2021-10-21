Буревій в Одесі валить дерева [ Редактировать ]
Буревій в Одесі валить дерева. У місті оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягають двадцяти п'яти метрів за секунду.
Уже відомо щонайменше про тридцять випадків падіння дерев та гілля. Зокрема, у провулку Одарія тополя привалила п'ять автівок. Минулося без постраждалих. А на Французькому бульварі старий клен пошкодив чотири припарковані машини. Один водій, який у момент інциденту був у салоні, травмувався. Медичну допомогу йому надали на місці.
Орест Шульга, власник пошкодженого автомобіля:
Судитися, напевно, будемо, ну а як - відсуджувати, виясняти: чиє дерево, на якому балансі стоїть: чи у міста, чи у цього житлового комплексу. Тому що дерево - старе, там видно прекрасно, що воно старе й трухляве, його вже давно треба було спиляти й спалити.
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Троє людей загинули, ще дванадцять - потрапили в лікарні. На трасі Одеса-Київ - біля селища Любашівка - зіткнулися дві вантажівки й три легковики. Постраждалих доправили в місцеву лікарню.
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