ЄС не планує визнавати Талібан попри відкриття посольства в Афганістані [ Редактировать ]
ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, щоби допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні й змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану.
У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців "Талібан" запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт - риття каналів та снігозатримувальних терас, планують залучити 40 тисяч людей.
Забігулла Муджахид, речник Талібану:
Після дуже тривалого і нестерпного джихаду, розпочинається джихад з відновлення країни. Ми намагаємося вивести наших людей із ситуації, що склалася та допомогти їм економічно. Також надійшла глобальна гуманітарна допомога. Ми організовуємо і розподіляємо її, зокрема це харчові продукти та одяг. Усі проблеми ми владнаємо.
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У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців "Талібан" запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі.
Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.
Вони впевнені - країні рано запроваджувати єдину валюту, адже економіка не готова і ціни можуть зрости. Натомість в уряді впевнені - перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни.
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Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення - пенсіонерам та особам з інвалідністю.