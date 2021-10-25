Тих, кого впіймають у транспорті без сертифіката або негативного ПЛР-тесту, каратимуть гривнею. Штраф - 34 тисячі. Саме таку суму погодив Кабмін. Влетіти в копійку можуть пасажири міжрегіональних автобусів. Оскільки перевізників від відповідальності урядовці звільнили. На відміну від залізниці та авіасполучення.

Та як обмеження вже вплинули на роботу транспорту - розкажуть мої колеги. Вони проінспектували вокзали Дніпра, Запоріжжя та Івано-Франківська.

Центральний автокзал Дніпра. На платфомах майже порожньо. Де-не-де на виїзд чекають кілька пасажирів.

-Чи є у Вас сертифікат? –Так, все є.

За тиждень роботи за новими карантинними правилами пасажирів поменшало на 75 відсотків. А відтак скоротилися й заробітки водіїв. Шофери в розпачі, кажуть - скоро возити буде нікого... та й нікому... Вже й так зменшили кількість рейсів.

Віталій, водій автобуса Новомосковськ - Дніпро – Київ:

Перестали работать в нормальном режиме, графики срываются. Мы ездим конечно, но это все дорого стоит для нас.

Михайло Тонконогий, голова Дніпропетровської обласної профспілки автоперевізників:

Там, де їхало 3-4 рази на день, їхали великі автобуси, зраз їдуть спринтери, їдуть максимум 2рази на день, а то і одне відправлення.

І така ситуація на руку перевізникам-нелегалам. Вони неабияк активізувалися. І варто поліції впіймати одного з них, як на його місце одразу ж виїжджає інший.

Михайло Тонконогий, голова Дніпропетровської обласної профспілки автоперевізників:

Вони користуються тим, що офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковид-сертифікатів або тестів і спокійно возять людей між містами, у рамках двох областей.

Порожньо й на автовокзалах Івано-Франківська. Кількість рейсів у місті зменшується майже щодня…

Стефанія Відавська, диспетчер:

Сьогодні в сторону Львова не було вісім атобусів, в Чернівецькому чотири, у Бучацькому вісім. Крім того ще є такі окремі рейси, як от не їздить Сокальний, такі що в сторону йдуть. А так нічого кращого немає…

Тарас, водій рейсового автобуса Івано-Франківськ – Рахів:

-Поки солярка в баку є, а потім стаємо. Поки можна на солярку заробити. - А багато ваших колег не виходять на рейси? – Багато.Чернівці, Львів… багато поз'їжджало.

На деякі напрямки прямих рейсів практично не залишилося. Дістатися, наприклад, Львова можна лише з пересадками або міжнародними автобусами.

- А на 20 годину? - На двадцяту нема. Є на 21.30.

Та й чекати свого рейса подекуди доводиться по пів дня. Віктор до Чернівців уже не може виїхати понад три години. А раніше туди відправлялися автобуси що тридцять хвилин.

Віктор, пасажир:

Мушу чекати, а що робити….

А в червоному Запоріжжі планують іще більше посилити карантинні обмеження для пасажирів. Чиновники можуть і внутрішньообласні поїздки дозволити лише за наявності ковідного сертифіката чи ПЛР-тесту. На залізничному вокзалі вже й так пасажирів стало набагато менше.

- Понятно. Людей можно понять. Ну а так, чтобы именно инциденты, чтобы драки, такого не, не было.

Пані Тетяна зізнається - невакцинована, але до нових обмежень все ж таки ставиться з розумінням.

Тетяна, пасажирка:

Це справедливо. Розносить інфекцію. Потому шо їдуть, кашляють. І чіхають, і хто його знає, це сезонне захворювання, чи це Дельта?

А в лікарнях майже всіх областей звітують - місць для хворих дедалі менше. У Дніпрі завантаженість 95 відсотків, у Запоріжжі - 83. І медики не втомлюються нагадувати: вакцинація - єдиний шлях зупинити поширення недуги.