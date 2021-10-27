В Харькове на улице Одесской произошла масштабная авария вечером, 26 октября. По меньшей мере один человек погиб и четверо травмированных.

Страшная авария произошла на перекрестке улиц. На опубликованных кадрах видно, как машины столкнулись на бешеной скорости.

"Предварительно, в результате ДТП на проспекте Гагарина погиб один человек, трое граждан получили травмы", – рассказали правоохранители.

В ведомстве пояснили, что сейчас на месте происшествия работают:

руководители областного главка полиции;

следственного управления;

эксперты-криминалисты;

следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Они осуществляют комплекс необходимых мер для установления обстоятельств аварии. В данный момент причин и виновных не называют.

Издание "РЕДПОСТ" написало, что авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Предварительно известно, что было тройное столкновение.

"Двоих пострадавших забрала скорая – девушка была в сознании, мужчину спасали медики", – говорится в сообщении.

Infinity на высокой скорости пытался проскочить перекресток Гагарина и Героев Сталинграда на красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet Aveo.

Водитель Chevrolet, к сожалению, скончалась на месте. В авто Infinity пострадали 3 человека, которых забрала скорая. Эти данные в полиции пока официально не подтвердили.

Кто находился за рулем Infinity

По данным СМИ, за рулем Infiniti был несовершеннолетний, которому недавно подарили авто родители. Также разные Telegram-каналы обнародовали соответствующее фото машины.

Как пишут местные Телеграмм-каналы, в том числе "Труха. Харьков" и "Харьков Life", юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.

Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж подтвердил, что среди травмированных есть несовершеннолетние.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены к местной больницы", — сказал в комментарии "Суспильному" Чиж.

По его словам, скорость Infiniti превышала 100 км/ч. Является ли водитель Infiniti несовершеннолетним, правоохранитель не подтвердил.

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