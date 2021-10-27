Поліція затримала підлітка що спричинив смертельну ДТП у Харкові [ Редактировать ]
Поліція затримала 16-річного водія "Інфініті, що за попередніми даними спричинив смертельну ДТП у Харкові. Унаслідок аварії він не постраждав. Натомість троє пасажирів легковика - в реанімації.
Нагадаю, моторошна автотроща сталася напередодні ввечері. Автомобіль "Інфініті" - мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 кілометрів на годину. На одному з перехресть він не зупинився на червоне світло й буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене.
Після трощі машини пролетіли ще декілька метрів, знесли світлофор, рекламний щит та знак пішохідного переходу. Загинув водій "Шевроле".
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Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП
Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП
Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП,
Автомобіль "Інфініті" - мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 кілометрів на годину. На одному з перехресть він не зупинився на червоне світло й буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене.