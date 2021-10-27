Після трощі машини пролетіли ще декілька метрів

Поліція затримала 16-річного водія "Інфініті, що за попередніми даними спричинив смертельну ДТП у Харкові. Унаслідок аварії він не постраждав. Натомість троє пасажирів легковика - в реанімації.

Нагадаю, моторошна автотроща сталася напередодні ввечері. Автомобіль "Інфініті" - мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 кілометрів на годину. На одному з перехресть він не зупинився на червоне світло й буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене.

Після трощі машини пролетіли ще декілька метрів, знесли світлофор, рекламний щит та знак пішохідного переходу. Загинув водій "Шевроле".