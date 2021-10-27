Под Киевом, на предприятии "Втортех", произошел взрыв, в результате которого в Броварах распылило алюминиевую пудру. Пожар ликвидировали. Об этом сообщает Броварской городской совет.

В 00:53 к месту происшествия прибыли спасатели и пожар потушили.

В результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены с последующим горением алюминиевой пудры отдельными очагами на площади 50 м. кв., масса которой составляет 200 килограммов.

Городской совет сообщает, что по результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара нет.

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