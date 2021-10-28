Родителей виновника кровавого ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности [ Редактировать ]
Родителей возможного виновника ДТП в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности. Будет дана юридическая оценка действиям родителей. Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.
"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но допустить", - отметил он.
Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.
"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - заявил он.
Представитель прокуратуры отметил, что родителей уже допросили.
Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на проспекте Гагарина
Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti
Меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti, совершившему смертельное ДТП в Харькове, суд изберет в четверг, 27 октября
Михаил Харьковский не уверен, что его сын был за рулем авто и называет все происходящее "спланированной акцией"
Поздно вечером в Харькове, 26 октября, на проспекте Гагарина случилось страшное ДТП