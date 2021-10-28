Во вторник, 2 ноября, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов.

Речь идет о рассмотрении, в частности, проекта постановления О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (№6154).

Также планируется рассмотреть законопроекты:

№6121 – о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 – о совершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

№5694 – относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;

№4542 – о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Кроме того, сообщается, что будет предложено рассмотреть и другие вопросы повестки дня.

Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.

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