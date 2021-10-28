Зеленский созывает Раду: названа возможная дата [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Во вторник, 2 ноября, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.
Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов.
Речь идет о рассмотрении, в частности, проекта постановления О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (№6154).
Также планируется рассмотреть законопроекты:
- №6121 – о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
- №5873 – о совершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
- №5694 – относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;
- №4542 – о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
Кроме того, сообщается, что будет предложено рассмотреть и другие вопросы повестки дня.
Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.
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