Мобільні групи перевірятимуть НЕ лише ковідні сертифікати в транспорті. Правоохоронці вже влаштовують карантинні рейди - зокрема, штрафують порушників маскового режиму. Бо попри ковідний спалах українці розслабилися. І навіть у завжди дисциплінованому Києві відмовляються носити маски. Чи потрібні вони вакцинованим? І як каратимуть "незамаскованих" - дивіться далі.

Да, я без маски. Но если вы меня попросите, то я надену маску.

Вони є всюди: у кишенях та сумках. Незмінний тренд уже кількох сезонів і обов'язковий аксесуар. Незважаючи на колір зони, українці повинні носити маски у громадських місцях. До того ж носити правильно - для безпеки, а не для годиться.

Чому люди ігнорують масковий режим? І який штраф за це передбачений? Я вирушаю в "замаскований" рейд. Спершу, озброївшись мобільним телефоном, іду в столичну підземку. Пригоди починаються вже на вході.

А маска є в нього? Маски немає.

У метро навіть через гучномовець попереджають: маску треба носити. І на носі, а не на підборідді. А от і перші порушники.

-Добрий день, чого без маски? - В маске...

Я проїхала чотири зупинки. І за цей час бачила десятки порушників. За дотриманням правил у підземці стежать працівники. Та відповідальність покладена на... пасажира. Патрульні мають право на місці оштрафувати людину без маски в громадському місці. Ціна порушення - від 170 до 255 гривень.

Я вам сказал. Я болел, мне маска вообще не нужна.

І це найпоширеніша помилка. Маски потрібно носити всім. І тим, хто перехворів, і тим, хто вже вакцинувався. Бо й ці люди можуть бути переносниками коронавірусу. Після поїздки в метро іду в наземний рейд. Перевіряти магазини й кафе.

А зараз ми проведемо експеримент - я піду до кав'ярні, спробую купити щось без маски. Чи продадуть мені?

-Ви обслуговуєте людей без масок? -В принципе да. -А навіщо вам тоді маска під носом? -Не знаю, просто для вида.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Продали мені каву. Я була без маски. У продавчині також маска під носом. І там є клієнти, які теж без засобів індивідуального захисту. Можемо перевірити.

Але тепер уже не лише я буду ревізором. Разом зі мною - мобільна група, до якої входять поліцейські та працівники Держпродспожив-служби. Після нашого прохання бариста Катерина неохоче, але таки натягує маску й показує свою медкнижку. Зізнається: правила знає, але у коронавірус... не вірить.

Карина Овчаренко, бариста:

Я проти всього цього карантину... Я не вірю в ніякі віруси. Люди вмирали і от рака, от всього умирають - це нормально.

На Катерину правоохоронці склали протокол. Тепер вона має заплатити штраф - 170 гривень за неправильне носіння маски. Як фізособа. Хоча покарання могло б бути суворішим. Бо кав'ярня - це вже підприємство. І штрафи за порушення правил для власників солідніші, аніж для перехожих. Від 17 тисяч гривень.

Віктор Сергієнко, головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі ГУ Держпродспоживслужби:

Розмітка повинна бути в кожному магазині, дотримання півтора метри в черзі також повинні бути, контейнери для відпрацьованих спецзасобів, повинні бути журнали термометрії.

Ідемо далі. Наступна зупинка - магазин. Тут теж порушення. Покупці - із масками на підборідді.

Із 10 проінспектованих нами закладів недотримання правил виявили в половині. Тож тепер порушники мають заплатити штрафи. А загалом за останній місяць поліція виписала понад 40 тисяч штрафів за відсутність масок і майже 5 тисяч адмінпротоколів за порушення правил.