Некоторые люди более импульсивно и резко реагируют на стрессовые ситуации в жизни. Им тяжело управлять своими эмоциями и держать язык за зубами. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый нервный.

Итак, на первом месте оказался Овен. Он ведет себя импульсивно, спонтанно, склонен сначала говорить, потом думать. Овен высказывается резко, не учитывая возможную реакцию окружающих, и готов биться за свою позицию, невзирая ни на что.

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А еще Овны берутся за любую работу, не соизмеряя силы. В итоге злятся на других, нервничают, срываются на близких и коллегах, портя жизнь и себе, и им.

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