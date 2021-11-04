За сутки 3 ноября в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали 752 новых случая коронавируса. Такой показатель является максимальным для полуострова с начала пандемии.

Также за минувшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 18 человек. Но побороть болезнь смогли 969 человек. За сутки было проведено 11 062 теста.

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 99 721 случай заражения коронавирусом, а скончались от него 3 067 человек. Выздоровели за все время 87 658 человек.

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Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

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