Коронавирус атакует Крым: статистика больных за сутки [ Редактировать ]
За сутки 3 ноября в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали 752 новых случая коронавируса. Такой показатель является максимальным для полуострова с начала пандемии.
Также за минувшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 18 человек. Но побороть болезнь смогли 969 человек. За сутки было проведено 11 062 теста.
Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 99 721 случай заражения коронавирусом, а скончались от него 3 067 человек. Выздоровели за все время 87 658 человек.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.
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