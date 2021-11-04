Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня

За п'ять хвилин безпритульні. Понад 30 родин виселяють з гуртожитку на Дніпропетровщині. У місцевому коледжі, якому належить будівля, кажуть - від неї самі лише збитки. Але пожильцям з'їхати нікуди. Тож люди стали писати в усі інстанції - депутатам, чиновникам, у прокуратуру. Чи почули їх? Олені Мендалюк - слово.

Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Я проживаю з двома неповнолітніми - 11 і п'ятий клас.

Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку шість років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини. Влаштувалася на роботу, зняла кімнату - 34 квадрати.

Лідія Прощенко, мешканка гуртожитку:

Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж. З боргами питань немає.

За оренду Лідія платить щомісяця тисячу 200 гривень.

Повністю все. Від ремонту, двері, вікна. Все. В кімнати електрику проводили. Труби на водопостачання.

Тепер жінку з дітьми та ще з тридцятьма родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу.

Комендант гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками.

Олена Маруседченко, комендант гуртожитку:

У нас один боржник, який утік отсюда, в якого був борг 60 тисяч, ще один боржник у нас тут є - долг 40 тисяч.

Та й сам коледж у боргах - розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі три гуртожитки. У двох живуть студенти й працівники, у третьому - кімнати віддали в оренду.

Юрій Рудаков, директор Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету:

У мене один договір з електропостачання, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договір на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, тих коштів не вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки.

Єдиний вихід - виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників.

Ганна Шарміна, мешканка гуртожитку:

Ми написали колективні звернення, на міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру, на ректора аграрного університету, ми написали на губернатора.

До вирішення проблеми долучилася міська влада. Там кажуть - у міста зараз немає вільного житла, але вони готові взяти гуртожиток на баланс.

Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська:

Звичайно для цього повинні бути окремі обставини, яких потрібно дотриматися. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти гуртожиток в міську власність.

Втім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди.

Юлія Мартиненко, юристка Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету:

Ми подали апеляцію, ми ж не хочемо залишити наших працівників без роботи, не хочемо залишити наших студентів без освіти, не можна людей залишати без житла. Це у нас така скрутна ситуація. Нам на все потрібно 2,5 мільйони гривень.

Як не опинитися на вулиці взимку? Питання для мешканців гуртожитку залишається відкритим. Люди чекають відповіді на свої звернення.